Фейсбук дважды заблокировал трансляцию из совиного гнезда. Алгоритмы решили, что это слишком сексуально 🍆❌

Житель английского города Донкастер (графство Саут-Йоркшир) по имени Грэм Мосс запустил в фейсбуке прямую трансляцию из совиного гнезда. А потом обнаружил, что стрим заблокировали. Причина — нарушение правил сообщества, а именно — публикация контента, содержащего «наготу и действия сексуального характера».

Мосс возмутился и решил, что это ошибка. Тогда он еще раз выложил трансляцию в фейсбук, за что получил бан на 24 часа. Причина все та же — публикация «взрослого» контента.

Мосс попытался связаться с представителями платформы и отправил письма в несколько отделов фейсбука. По его словам, в ответ он получил только одно сообщение, в котором говорилось, что писать нужно в другой отдел.

На ситуацию с совиным гнездом обратили внимание британские издания, в том числе «Би-би-си» и Daily Mail. В конце концов представители фейсбука разблокировали стрим и извинились перед Моссом за доставленные неудобства. Теперь пользователи соцсетей снова могут смотреть на сов, не опасаясь блокировки.