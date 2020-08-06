«Беларусь обижаете? Не годится» Лукашенко спародировал Ельцина. Получилось лучше, чем у Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Лукашенко много вспоминал Ельцина и даже попытался его спародировать.

Началось все с обсуждения Анатолия Чубайса, с которым Лукашенко «было непросто». «Как-то [он и его правительство] на Беларусь там наехали в очередной раз по ценам, по поставкам энергоносителей. <…> И я приехал в Кремль, мы вели переговоры, и потом [была] в узком кругу общая встреча. Мы обсуждаем вопросы, ну а я всегда в карман за словом не полезу. Я говорю: „Борис Николаевич, ну что это за поведение ваших подчиненных“. И они же здесь сидят».

По словам Лукашенко, Чубайс после этого «пятнами пошел фиолетовыми». На этих словах Лукашенко в интервью Гордону спародировал бывшего президента России: «Беларусь обижаете? Не годится, товарищ Чубайс». Лукашенко отметил, что до сих пор помнит эту фразу. По его утверждениям, после реакции Ельцина Белоруссия и Россия уже через час вернулись к прежним договоренностям. «Класс», — отметил Дмитрий Гордон.

Нужно сказать, изобразить Ельцина у Лукашенко получилось лучше, чем у Путина. Правда, тот особо и не старался.

Телеканал 360