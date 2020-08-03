Корреспондент «Дождя» попытался выяснить, сколько десантников собралось в Парке Горького на День ВДВ. Ему две минуты объясняли, что «до хрена, просто до хрена!»

Корреспондент телеканала «Дождь» Эдуард Бурмистров в День ВДВ вышел в прямой эфир с репортажем из Парка Горького. Журналист попытался выяснить у одного из посетителей сколько же бывших десантников продолжило праздновать вечером. Мужчина по имени Евгений, одетый в форму ВДВ, попытался ответить: «Нас вообще до хрена! Вообще ребята, вообще. Нас о-о-очень много, вы не представляете, насколько нас много».

Бурмистров решил уточнить, что значит «до хрена» — и сколько же десантников тогда было в парке днем. Евгений еще раз упомянул, что десантников «до хрена». То есть столько, что представить невозможно: «Каждый второй — это десантник».

Бурмистров задал все тот же вопрос о количестве десантников уже другому посетителю Парка Горького. Тот ответил, что порядка 500-600 человек. Тут снова вмешался Евгений и подчеркнул, что десантников «просто до хрена».

Бурмистров отметил, что около фонтана не так много людей. Евгений понял это замечание по-своему и принялся объяснять: «Необязательно, чтобы десантник нырял в фонтан». И снова подчеркнул, что десантников в парке все равно «до хрена». То есть много.

Как сообщила журналистка «Дождя» Мария Борзунова, Бурмистров лишь недавно начал работать на канале. Но, по ее словам, «лучший эфир у него уже состоялся».