Журналист ABC News вышел в эфир без штанов. Он не думал, что все заметят

Журналист ABC News Уилл Рив поучаствовал в эфире утренней передачи «Good Morning America». Он рассказывал о том, как аптеки используют дроны для доставки лекарств своим клиентам. Тема серьезная, вот только из-за коронавируса Рив работал из дома и сам же настраивал камеру. По этой причине журналист не стал надевать штаны, все равно ведь никто не увидит! Увидели. При выстраивании кадра Рив что-то не учел — и в таком виде, без штанов, но в пиджаке, вышел в эфир.

Зрители заметили это и принялись писать Риву сообщения в твиттере с просьбой прикрыться.

В ответ журналист заявил, что просто экономил время, так как собирался устроить тренировку сразу после записи. Рив пошутил, что в ближайшее время его явно не наймут оператором.