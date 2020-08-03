Илон Маск заявил, что египетские пирамиды построили инопланетяне. В ответ власти Египта позвали его проверить могилы строителей

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал теорию о том, что пирамиды в Египте — дело рук (щупалец?) внеземной цивилизации. «Инопланетяне построили пирамиды, это очевидно», — написал он в твиттере 31 июля. Маск также добавил, что древнеегипетский фараон Рамсес II «был 😎», видимо, намекая на крутость правителя.

Предпринимателю ответила министр международного взаимодействия Египта Рания аль-Машат. Она не стала прямо отрицать версию об инопланетном происхождении пирамид. Вместо этого министр пригласила Маска в Египет, чтобы он «изучил тексты о том, как строились пирамиды, а также проверил могилы строителей пирамид».

Египетский археолог Захи Хавас назвал утверждение Маска об инопланетянах «галлюцинацией». «Я нашел могилы строителей пирамид, и это говорит о том, что строители пирамид — египтяне, и они не были рабами», — сказал он.

После этого Илон Маск опубликовал ссылку на материал «Би-би-си», где, по его словам, «разумно» объясняется, как были построены пирамиды. В этом тексте среди прочего говорится, что исследование останков строителей пирамид не обнаружило следов инопланетной расы.

Но, возможно, Маск действительно что-то знает. В сентябре 2018 года, когда он пришел на подкаст Джо Рогана, ведущий спросил, как миллиардер все успевает. «Я пришелец», — ответил Маск. И загадочно улыбнулся.