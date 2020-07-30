«Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом». Росстат наконец-то разрешил россиянам идентифицировать себя как фантастических существ

Алексей Павлишак / ТАСС / Scanpix / LETA

Россиянам, ощущающим себя эльфами или гоблинами, официально разрешили быть эльфами и гоблинами. Об этом во время беседы с журналистами сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Речь (пока что) идет только о Всероссийской переписи населения.

Смелов так ответил на вопрос о том, что будут делать с россиянами, которые решат в шутку представиться фантастическим существом: «Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну. На 147 миллионов это достаточно мало людей».

Смелов подчеркнул: «Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом». При этом он уточнил, что человек, пусть он даже и эльф, все равно будет учтен в статистике. Поэтому особой роли это не играет.

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. В некоторых труднодоступных регионах перепись начнется с октября 2020-го.