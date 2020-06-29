Всероссийскую перепись населения перенесли на весну 2021 года

Всероссийскую перепись населения решено перенести с октября 2020 года на апрель 2021-го, сообщили источник ТАСС. О переносе на 2021 год также заявил источник РИА Новости.

По словам собеседника ТАСС, правительство уже приняло соответствующее постановление, скоро оно будет опубликовано.

Перенос переписи связан с коронавирусом.

Обновлено. Глава Росстата подтвердил, что Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, пишет RT.

В апреле досрочный этап переписи отложили из-за пандемии коронавируса. Тогда же Росстат предложил перенести и основной этап.

На прошлой неделе Росстат выложил проект приказа, который предусматривает перенос переписи отдельных категорий граждан с осени 2020 года на весну 2021-го.