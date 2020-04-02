Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных — у нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации, — пояснил Малков одну из причин предложения о переносе переписи на 2021 год.

Интерфакс