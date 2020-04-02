Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год
Росстат предлагает перенести проведение Всероссийской переписи населения на 2021 год. Об этом глава ведомства Павел Малков заявил «Интерфаксу».
Новые сроки проведения переписи определит правительство РФ.
«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных — у нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации, — пояснил Малков одну из причин предложения о переносе переписи на 2021 год.
Основной этап Всероссийской переписи населения запланирован на октябрь 2020 года. С 1 апреля должна была начаться перепись населения в отдаленных и труднодоступных районах России, однако ее отложили из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.