«Коммерсант»: из-за коронавируса задерживается производство планшетов для всероссийской переписи населения

Поставка необходимого количества планшетов для всероссийской переписи населения может оказаться под угрозой в связи с задержкой комплектующих из Китая. Об этом рассказали три источника «Коммерсанта».

По словам одного из них, поставщики планшетов для переписи — компании «Байтэрг» и «Аквариус» — не могут получить комплектующие для производства устройств из-за продления каникул на фабриках китайской провинции Хубэй в связи с коронавирусом.

В «Байтэрге» не прокомментировали ситуацию, в «Аквариусе» заявили, что надеются на восстановление поставок. Минпромторг сообщил, что первая партия комплектующих уже поступила в РФ и планшеты будут произведены в срок. Росстат отметил, что устройства надо начинать развозить по стране уже весной.

По словам одного из источников «Коммерсанта», в качестве пессимистического рассматривается сценарий, при котором планшетами обеспечат только Центральный регион России. «Скорее всего, перепись будет дублироваться на бумаге, поэтому переносить ее из-за недостатка планшетов не будут», — сказал собеседник издания.

При этом, по словам представителя Росстата, бумажные листы будут использоваться только в случае крайней необходимости (например, по требованию респондента), а их доля составит не более 10% от объема, который потребовался бы для традиционной переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Для нее потребуется 360 тысяч планшетов. Сначала их планировали купить в Китае, но после жалобы российских производителей выбрали отечественных поставщиков. В результате стоимость контракта выросла на полтора миллиарда рублей, отмечает «Коммерсант».