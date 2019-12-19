Правительство потребовало купить для переписи населения российские планшеты вместо китайских

Правительство России обяжет «Ростелеком» купить российские планшеты для проведения переписи населения в 2020 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В ноябре «Ростелеком» провел конкурс на закупку планшетов. По данным агентства, победили две компании, предложившие за 5,76 миллиарда рублей поставить 360 тысяч планшетов из Китая.

После конкурса российские производители планшетов пожаловались правительству, что в переписи используют китайскую продукцию, рассказал источник агентства.

В итоге правительство решило, что для проекта нужно объявить новый конкурс на закупку российских планшетов. Пресс-секретарь главы Минфина Антона Силуанова подтвердил, что «планируется закупка планшетов российских производителей».

Закупка российских планшетов обойдется на 2,3 миллиарда рублей дороже китайских, сообщил неназванный источник «Интерфакса» в одном из ведомств.

В «Ростелекоме» от комментариев отказались.

Всероссийская перепись населения намечена на октябрь 2020 года. Впервые для переписи планируют использовать только электронные планшеты. Для этого на планшеты собираются установить операционную систему , которая принадлежит «Ростелекому». Заполнить анкету для переписи населения также можно будет самостоятельно на сайте «Госуслуг».