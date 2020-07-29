В юго-западном районе Берлина, престижном Целендорфе, у жителей стала пропадать обувь. Воровали все подряд, от сандалий до ботинок. Когда у Кристиана Мейера украли беговые кроссовки, он обратился за помощью на местный форум — и с удивлением обнаружил, что проблема массовая. Никто не знал, в чем дело и кому в принципе могло понадобиться так много обуви.

Как-то раз Мейер отправился на прогулку по Целендорфу. Внезапно дорогу ему перебежала лиса — в пасти она держала синие шлепанцы. Тут-то Мейер и понял, что поймал преступника с поличным. Не теряя времени он сфотографировал лису и проследовал за животным вплоть до самого логова.

В тайнике обнаружилось около сотни ботинок, шлепанцев и кроссовок самых разных цветов и размеров. Мейер попытался отыскать среди них свои кроссовки, но увы — их там не оказалось. Зато благодаря ему трое других жителей Целендорфа уже воссоединились со своей обувью.