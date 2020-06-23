Нет ничего лучше смеющихся лисиц. Их гладят, а они такие: ха-ха-ха, ха-ха, давай еще! 

Слышали когда-нибудь, как смеются рыжие лисицы? Послушайте обязательно, это лучший звук на свете! Немного похож на заливистое кудахтанье, тут не поспоришь, но смех такой заразительный. И мордочки у лисиц в этот момент предельно довольные. Сами животные едва ли не катаются по полу от смеха. Вот, объясняем на примере лисиц Финнегана и Диксидо. Их гладят, а они смеются. Не забудьте включить звук!

Cute foxes laughing Husain Yard

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