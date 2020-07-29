Год назад Джордж Мартин разрешил отправить себя в заточение, если он не допишет новую книгу к следующему лету. Не дописал. Теперь фанаты жаждут мести!

Сергей Михайличенко / Anadolu Agency / Abaca / Vida Press

Джордж Мартин о-о-очень долго пишет книги. А еще он мастер срывать дедлайны. Предпоследний том «Песни льда и пламени» под названием «Ветра зимы» ждут с 2011 года, а книги все нет и нет. Сплошные обещания! За это время, к примеру, начался и закончился сериал по мотивам «Игры престолов». Даже Spotify в России запустили. И только «Ветра зимы» никак не выйдут. А ведь Мартин отказался от поста сценариста телеверсии «Игры престолов», чтобы наконец-таки закончить книгу. И несколько глав «Ветров зимы» опубликовал. Но увы.

В мае 2019 года у фанатов появилась новая надежда: Мартин пообещал закончить рукопись к началу Всемирной конвенции научной фантастики 2020 (Worldcon) в Веллингтоне. Вот что Мартин тогда написал в своем блоге: «Даю официальное письменное разрешение. Если к моменту, когда я прилечу в Новую Зеландию на Worldcon, у меня на руках не будет копии „Ветров зимы“, разрешаю запереть меня в небольшой хижине на [вулканическом острове] Уайт-Айленд с видом на озеро с серной кислотой. Буду в заточении до тех пор, пока не закончу [роман]».

Из-за пандемии коронавируса Worldcon перенесли в онлайн, но так или иначе 29 июля мероприятие стартовало.

А что же Джордж Мартин? Неужели все дописал? Ха, ха-ха, ха-ха-ха! Нет. Вместо книги автор «Песни льда и пламени» выпустил еще один пост в своем блоге. В июне он рассказал, что работа над «Ветрами зимы» в период пандемии пошла гораздо быстрее. Но зима с ее ветрами по-прежнему даже не близко. Заодно писатель намекнул, что надеется закончить роман хотя бы в 2021 году. То есть спустя 10 лет после выхода «Танца с драконами», предыдущего тома серии.

Разумеется, 29 июля Мартину припомнили тот самый пост с разрешением заточить его в домике у озера с серной кислотой. Поклонники восприняли его слова со всей серьезностью.

Шутки-шутками, но даже если Мартин выпустит «Ветра зимы», для фанатов все равно ничего не изменится. Ведь тогда им придется ждать финальный роман цикла — «Грезы о весне». И еще неизвестно, сколько лет Мартин будет его писать.

Максим Иванов