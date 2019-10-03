Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин записал видеообращение к фанатам из Якутии. Он поблагодарил поклонников за подарок — статуэтку стража Ночного дозора, отлитую из серебра 925 пробы. На статуэтке выгравирована надпись «Джорджу Мартину из Якутии с любовью». Видеобращение опубликовал местный телеканал «Якутия 24».

Якутия24

Писатель пока не получил подарок, но отметил, что, судя по фотографиям, страж выглядит изумительно. По словам Мартина, его радует, что «Игру престолов» знают даже в далекой Якутии.

Создатели статуэтки выбрали образ стража Ночного дозора из-за того, что Стена из саги Мартина напоминает Ленские столбы — скальные образования, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, вместе с серебряным стражем Мартину передали собрание якутских сказаний на английском языке.