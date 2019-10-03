Фанаты «Игры престолов» из Якутии подарили Джорджу Мартину статую стража Ночного дозора. Он впечатлился — и даже записал видеобращение
Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин записал видеообращение к фанатам из Якутии. Он поблагодарил поклонников за подарок — статуэтку стража Ночного дозора, отлитую из серебра 925 пробы. На статуэтке выгравирована надпись «Джорджу Мартину из Якутии с любовью». Видеобращение опубликовал местный телеканал «Якутия 24».
Писатель пока не получил подарок, но отметил, что, судя по фотографиям, страж выглядит изумительно. По словам Мартина, его радует, что «Игру престолов» знают даже в далекой Якутии.
Создатели статуэтки выбрали образ стража Ночного дозора из-за того, что Стена из саги Мартина напоминает Ленские столбы — скальные образования, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, вместе с серебряным стражем Мартину передали собрание якутских сказаний на английском языке.