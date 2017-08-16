Писатель Джордж Р. Р. Мартин приехал в Россию. Что он успел сделать за два дня

Писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла «Песнь льда и пламени», прилетел в Россию на Петербургскую фантастическую ассамблею, которая начнется 18 августа. В первые дни писатель успел побывать в Выборгском замке и на пресс-конференции. На мероприятии Мартин рассказал, что до «Игры престолов» ему жилось легче, а также уточнил, что убивает важных героев, потому что не любит предсказуемые книги. «Медуза» составила список того, что Мартин успел сделать за два дня в России.