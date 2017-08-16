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Писатель Джордж Р. Р. Мартин приехал в Россию. Что он успел сделать за два дня
Писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла «Песнь льда и пламени», прилетел в Россию на Петербургскую фантастическую ассамблею, которая начнется 18 августа. В первые дни писатель успел побывать в Выборгском замке и на пресс-конференции. На мероприятии Мартин рассказал, что до «Игры престолов» ему жилось легче, а также уточнил, что убивает важных героев, потому что не любит предсказуемые книги. «Медуза» составила список того, что Мартин успел сделать за два дня в России.
- Посетил Выборгский замок
- Получил в подарок книгу «Терпение дьявола»
- Попробовал торт с фейерверком
- Выпил квас (но это не точно)
- Порадовал фанатов кепкой с гербом дома Старков и подтяжками
- Оградил себя от провокационных вопросов
- Заскучал на пресс-конференции ТАСС