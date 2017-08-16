Что происходит в России? Игра «Медузы» и «Ингосстраха»
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Писатель Джордж Р. Р. Мартин приехал в Россию. Что он успел сделать за два дня

Meduza
10:17, 16 августа 2017
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Писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла «Песнь льда и пламени», прилетел в Россию на Петербургскую фантастическую ассамблею, которая начнется 18 августа. В первые дни писатель успел побывать в Выборгском замке и на пресс-конференции. На мероприятии Мартин рассказал, что до «Игры престолов» ему жилось легче, а также уточнил, что убивает важных героев, потому что не любит предсказуемые книги. «Медуза» составила список того, что Мартин успел сделать за два дня в России.

  • Посетил Выборгский замок
  • Получил в подарок книгу «Терпение дьявола»
  • Попробовал торт с фейерверком
  • Выпил квас (но это не точно)
  • Порадовал фанатов кепкой с гербом дома Старков и подтяжками
  • Оградил себя от провокационных вопросов
  • Заскучал на пресс-конференции ТАСС

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