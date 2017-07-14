Что ждет Дейенерис, сэра Давоса и белых ходоков? Теории фанатов о седьмом сезоне «Игры престолов» (осторожно, спойлеры!)

Премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится 16 июля (в России — 17 июля). Пользователи сайта Reddit активно обсуждают теории о том, как будет развиваться сюжет сериала и как сложится судьба персонажей. «Медуза» выбрала самые интересные догадки фанатов «Игры престолов». Это второй материал на эту тему, первую часть можно почитать здесь .

В первой серии седьмого сезона Дейенерис окажется на острове Драконий камень, где находится родовой замок Таргариенов, захваченный Станнисом Баратеоном. Именно на Драконьем камне — самые большие запасы драконьего стекла, которым можно убить белых ходоков. Никто точно не знает, что произойдет на Драконьем камне, но пользователи уверены, что Дейенерис не уплывет с острова без драконьего стекла. И, возможно, все-таки использует его против белых ходоков.

Тысячи лет назад Азор Ахай выковал меч из валирийской стали, который получил название Светозарный. Легендарный герой сделал оружие для борьбы с белыми ходоками по приказу Владыки света. Сначала Ахай ковал меч 30 дней и ночей, но он разлетелся на куски, когда Азор опустил его в воду. Во второй раз герой изготавливал меч 50 дней и ночей. Он поймал льва и решил закалить клинок в его крови, но тот снова развалился. Над новым мечом Ахай работал 100 дней и ночей. Он вонзил его в сердце своей жены, ее душа осталась в мече, — и меч стал самым сильным оружием. Согласно пророчеству, Азор Ахай возродится как Принц перед новой войной с ходоками. Во втором сезоне Станнис Баратеон с помощью Мелисандры вытащил из огня меч, который он и жрица приняли за Светозарный. Однако несколько пользователей Reddit предположили, что Светозарный — это не меч, а помощник Станниса — Давос Сиворт.

«Три попытки — самый важный момент в легенде о Светозарном мече. Давос, образно, тоже преобразился трижды. В первый раз это случилось, когда Станнис отрезал ему пальцы. Давос был контрабандистом и пиратом до того, как примкнул к Станнису. Его посвятили в рыцари за то, что он помог при освобождении Штормового Предела. Однако в качестве наказания за свои прошлые поступки он должен был отрезать себе пальцы на левой руке. Отрезанные пальцы Давос хранил в мешочке, который носил на шее — как напоминание о том, что он должен привести свою семью в лучшее окружение. Будучи пиратом, Давос закалялся в воде».

Согласно этой теории, второй раз Давос преобразился на битве у Черноводной, когда в пожаре погиб его сын. Роль льва из легенды здесь играет Тирион Ланнистер, устроивший пожар. На гербе дома Ланнистеров — лев. Третье преображение случилось, когда Мелисандра принесла Ширен, дочку Станниса, в жертву Владыке света. Среди пепла Давос нашел деревянную игрушку девочки, которую ранее сам для нее сделал.

-Loyal

-Great Advisor

-Honourable man

-Loved Shireen

-A light in a dark world

-Father figure

Davos Seaworth (Game Of Thrones) pic.twitter.com/j5kP66cWe0 — Nina 🌹 (@Nina364453931) July 1, 2017

В пятом сезоне бывший рыцарь и помощник Дейенерис Джорах Мормонт заболел серой хворью. У фанатов сериала возникло несколько предположений о его судьбе — они уверены, что Джорах выживет и не превратится в каменного человека. Есть версия, что Мормонт вернется в торговый город Кварт, чтобы найти загадочную женщину Куэйта, которая обладает магическими способностями. Некоторые пользователи предполагают, что Мормонта вылечат каким-то другим способом.

«Сэм [Тарли] излечит Джораха в Цитадели мейстеров с помощью драконьего стекла».

В шестом сезоне Квиберн, бывший мейстер, лишенный титула за таинственные эксперименты над людьми, с разрешения Серсеи создал из раненого Григора «Горы» Клигана сверхсильное существо.

«Учитывая, насколько Квиберн одержим тайными знаниями, мог ли он выяснить, как использовать драконье стекло для воскрешения мертвых? Использовал ли он тот же способ, с помощью которого дети леса создали белых ходоков и вернули к жизни Бенджена Старка, для воскрешения Григора Клигана?»

Согласно легенде, до прибытия первых людей в Вестерос, континент населяли дети леса — раса, обладающая магическими способностями и создавшая белых ходоков. Жители семи королевств полагают, что дети леса вымерли. Однако именно они воскресили Бенджена Старка за стеной и помогли Брану, Мире и Ходору укрыться от вихтов.

Во втором трейлере седьмого сезона Санса Старк рассказала притчу об одиноком волке: «В одиночку волк погибает, стая — выживает». Эту же фразу в первом сезоне произнес Нед Старк, когда попросил Арью не ссориться с сестрой.

«Это перекликается с Джоном и его историей. Он погибнет, но принесет жертву, чтобы остальные [Старки] могли жить».