В Азове на школьный забор повесили колючую проволоку. Во-первых, это красиво

В Азове забор вокруг средней образовательной школы № 3 обнесли колючей проволокой. На это обратил внимание подписчик паблика «Подслушано в Азове». В присланном им ролике виден ржавый забор, на заборе — лента с шипами. В комментариях под видео отмечают, что теперь школа напоминает исправительную колонию. Неизвестно, для чего нужны эти оборонительные меры — чтобы не пускать посторонних или чтобы не выпускать тех, кто уже попал на территорию школы?













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