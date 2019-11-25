Помните ворота без забора в Череповце? Их одиночество наконец-то подошло к концу (спилили 😢)

В Череповце возле здания поликлиники РЖД стояли ворота без забора. По словам местного жителя, сторож каждый вечер все равно запирал их на замок, а утром отпирал.

Эти ворота стали популярной достопримечательностью: о них много шутили и писали в соцсетях (и на «Медузе» тоже!). Теперь же смеяться не над чем. Знаменитые ворота спилили.

Издание «Север.Реалии» связалось с заведующим поликлиникой РЖД Виктором Филатовым. Он объяснил, почему ворота установили без забора: «Планировалось, что их установят вместе. И если к воротам, которые были установлены первыми, вопросов не возникло, то по забору потребовались согласования. Сначала энергетики сказали, что нужно согласовать, потом водоканал, потом в архитектурном управлении мэрии сказали, что если поставим без согласования забор, штраф два миллиона заплатим», — пожаловался Филатов.

По словам заведующего, согласования идут уже больше месяца. Ворота вернутся на место, как только поликлинике согласуют установку забора.

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