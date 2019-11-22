В Череповце около поликлиники установили ворота без забора. Каждый вечер сторож запирает их на замок

В Череповце в Вологодской области возле здания поликлиники РЖД установили ворота с замком. Но забора, огораживающего территорию, пока нет. По вечерам, как рассказал изданию «Север.Реалии» местный житель Сергей, сторож запирает ворота, а утром убирает замок.

Местные жители начали публиковать в соцсетях фотожабы, где возле ворот стоят таблички «Осторожно: мины!!!» Нажмите на твит, чтобы увидеть фотографии.

В вологодском отделении Северной железной дороги сообщили, что забор готов, но пока не согласован архитектурным отделом администрации Череповца.

«Как только согласуют, забор будет установлен», — рассказали представители железной дороги, не уточнив, когда они ждут ответ из городской администрации.