«Весь город в оградках, как на кладбище». В Новосибирске поставили забор, который ограждает другой забор

В Новосибирске установили небольшой забор, который ограждает забор повыше. На это обратили внимание подписчики местного паблика «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“». «Весь город в оградках, как на кладбище», — пишут комментаторы поста.

Как отмечает издание «Тайга.инфо», маленький забор напоминает те, что ставят по требованию ГИБДД. Хотя точно сказать кто и зачем его установил нельзя. Впрочем, у подписчиков паблика есть свои предположения о том, зачем нужен такой забор:

Второй забор нужен, чтобы было удобнее перелезать через первый.

Скоро добавят колючую проволоку — и тогда все встанет на свои места.

А может, и правда никакой это не забор, а простая кладбищенская оградка.