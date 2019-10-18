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«Весь город в оградках, как на кладбище». В Новосибирске поставили забор, который ограждает другой забор
Источник: Тайга.инфо
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В Новосибирске установили небольшой забор, который ограждает забор повыше. На это обратили внимание подписчики местного паблика «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“». «Весь город в оградках, как на кладбище», — пишут комментаторы поста.
Как отмечает издание «Тайга.инфо», маленький забор напоминает те, что ставят по требованию ГИБДД. Хотя точно сказать кто и зачем его установил нельзя. Впрочем, у подписчиков паблика есть свои предположения о том, зачем нужен такой забор:
- Второй забор нужен, чтобы было удобнее перелезать через первый.
- Скоро добавят колючую проволоку — и тогда все встанет на свои места.
- А может, и правда никакой это не забор, а простая кладбищенская оградка.