В Нижегородской области забор школы покрасили вместе с растениями. Директор пообещала, что это только начало

Забор одной из школ города Выкса (Нижегородская область) выкрасили в синий цвет — вместе с травой и кустами, находящимися за этим забором. На это обратили внимание пользователи паблика «Сатира Без Позитива / Новости с овощебазы».

Журналисты местного издания NN.ru обратились за разъяснениями к руководству школы. «Мы только начали красить», — ответила директор и бросила трубку. Что это значит журналисты так и не поняли, но пошутили, что, возможно, это часть проходящего в Выксе фестиваля современного искусства «Арт-Овраг».