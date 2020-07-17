Генри Кавилл стал компьютерным мастером по имени Дмитрий. Он почистит пыль, удалит вирусы. Есть скидка для пенсионеров! 

Британский актер Генри Кавилл («Ведьмак») похвастался в инстаграме новым игровым компьютером. Собирал он его сам, вот этими вот руками — и явно очень этим гордится.

Моушн-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску решил, что умения Кавилла не должны пропадать зря: самое время бросить актерскую карьеру и стать компьютерным мастером. Чаушеску даже сделал для него рекламу.

Так Генри Кавилл превратился в компьютерного умельца Дмитрия. Дмитрий и компьютер на заказ соберет, и от пыли почистит, и вирусы с баннерами удалит. Пенсионерам — скидка!