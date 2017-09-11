Актер Зак Брафф нашел объявление компьютерного мастера с Украины. И свою фотографию на нем

Актер Зак Брафф, известный по роли Джей Ди в сериале «Клиника», опубликовал в твиттере объявление украинского компьютерного мастера, который вместо своей фотографии использовал снимок Браффа. «Судя по всему, в России (Брафф ошибся, в объявлении указаны украинские номера, — прим. „Медузы“) я занимаюсь ремонтом компьютеров», — написал актер.

Apparently in Russia I do computer repair. pic.twitter.com/aA70rKRl8Q — Zach Braff (@zachbraff) September 11, 2017

Многие российские и украинские компьютерные мастера используют в своей рекламе фотографии известных актеров. Чаще всего — Зака Эфрона и Орландо Блума. Мастеров, указанных в подобных объявлениях, неоднократно уличали в мошенничестве.