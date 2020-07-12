Компания Wayfair продает дорогие шкафы. Такие дорогие, что конспирологи заподозрили ее в торговле людьми. Пришлось оправдываться

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Американская компания Wayfair продает мебель. Компания была основана в 2002 году в Бостоне и прошла путь от штаб-квартиры в детской в доме одного из основателей в Бостоне до акций, торгующихся на бирже NYSE, выручки в 9 миллиардов долларов и 12 тысяч сотрудников в разных странах мира.

Сейчас Wayfair — крупнейший мебельный онлайн-ритейлер в США, а также работает в Канаде, Германии, Ирландии и Великобритании. И, если не считать исков от недовольных инвесторов и массовых сокращений сотрудников несколько лет назад, а также недавнего протеста работников против поставки мебели в центр, где содержатся дети нелегальных мигрантов, дела у нее идут хорошо.

Американская компания Wayfair продает мебель, в том числе разные шкафы для гаражей марки WFX Utility. И они-то, как выяснилось, могут сильно ей навредить.

9 июля пользовательница @UnicornPlushy в твитере предположила, что шкафы для гаражей WFX Utility, стоимость которых может превышать 10 тысяч долларов, на самом деле используются для незаконной перевозки людей.

«Люди подозревают, что они в Wayfair продают людей в этих огромных коробках/шкафах. Они все одинаковые, но носят разные имена, только женские имена. И они стоят на 10-15 тысяч долларов дороже, чем шкафы где бы то ни было еще», говорилось в твите, к которому @UnicornPlushy прикрепила фрагмент прейскуранта на мебель WFX Utility.

И началось. Пост ретвитнули более 10 тысяч раз. В комментариях другие пользователи начали находить совпадения между именами пропавших детей и названиями шкафов и другой дорогой мебели с сайта Wayfair.

«Мне всегда было интересно, какие крупные компании могут быть вовлечены в торговлю людьми. Это бездоказательно, но очень примечательно», — написал один из пользователей. «Я надеюсь, что вы ошибаетесь, но на самом деле думаю, что вы правы. Покажете это ФБР?» — писал другой.

В теории заговора задействовали даже «Яндекс». Стали распространяться инструкции, в которых к артикулам продукции WFX Utility на сайте Wayfair нужно было добавить специальные знаки, вбить полученный результат в поисковую строку «Яндекса» и получить фото детей.

Припомнили Wayfair и ту самую поставку мебели в центр, где содержат детей нелегальных мигрантов, каким-то образом связав ее с торговлей детьми. Кроме твиттера теория о том, что Wayfair торгует людьми, активно обсуждалась и на Reddit.

Все аргументы противников конспирологической теории, например, что довольно странно для вовлеченных в торговлю людьми называть мебель именами пропавших детей, никакого влияния не оказали.

В итоге компании пришлось выпустить заявление, указав, что речь идет об особых шкафах, для которых цена более 10 тысяч долларов адекватна. Возможно, говорилось в заявлении, которое цитируют американские СМИ, например, Newsweek, фото и описание шкафов не давали посетителям сайта исчерпывающей информации о том, почему они столько стоят.

«Мы временно сняли эти товары с сайта, чтобы переименовать их и сопроводить более подробным описанием и фотографиями, которые разъяснят, почему цена именно такая», — заявили в Wayfair.