Моряк из Аргентины в одиночку пересек Атлантику, чтобы переждать пандемию с семьей и отпраздновать 90-летие отца Это были непростые 85 дней, но все закончилось хорошо

Моряк Хуан Мануэль Бальестеро в марте отправился в 85-дневное путешествие из Португалии в Аргентину через Атлантический океан. Бальестеро хотел переждать пандемию коронавируса вместе с семьей — и заодно отпраздновать день рождения отца, которому в мае должно было исполниться 90 лет. Португалия закрыла международное сообщение, поэтому Бальестеро не осталось ничего другого кроме как снарядить небольшое судно, запастись рисом, консервированным тунцом и фруктами — и отправиться в путь.

«Не хотел сидеть как трус на острове [Порту-Санту], где вообще не было случаев заражения коронавирусом. Хотелось сделать все возможное, чтобы вернуться домой», — рассказал Бальестеро.

Власти сразу его предупредили, что, в случае непредвиденных проблем обратно в Португалию его могут уже и не пустить. Но Бальестеро это не испугало: «Я не боялся. Правда, у меня возникло множество сомнений. Как же это странно — отправиться в плавание в разгар пандемии, когда вокруг тебя разваливается человечество».

Задача не казалась Бальестеро непосильной. В конце концов, он потомственный моряк. Отец брал его в море с тех пор, как сыну исполнилось три года. А с 18 лет Бальестеро работал на рыбацком судне в южной части Аргентины.

Впрочем, без трудностей не обошлось. 12 апреля власти Кабо-Верде не дали ему причалить на остров — и моряк не смог пополнить свои запасы еды и топлива. Был и такой случай: Бальестеро показалось, что его преследует корабль, который подбирался все ближе и ближе: «Я ускорился как мог. Подумал, что открою стрельбу, если корабль подойдет совсем уж близко». Пришлось ли ему в итоге стрелять, моряк не рассказал.

Он каждую ночь включал радио, чтобы послушать новости о коронавирусе. Одиночество давило: даже дельфины, сопровождавшие его в течение плавания, в какой-то момент покинули его. Поэтому иногда Бальестеро сильно напивался.

У берегов Бразилии огромная волна повредила лодку моряка. Из-за этого ему пришлось сделать незапланированную 10-дневную остановку в городе Витория. Там Бальестеро узнал, что брат рассказал о его путешествии через Атлантику аргентинским журналистам. Заскучавшие из-за карантина читатели были рады любым подробностям. Поэтому Бальестеро завел инстаграм, куда выкладывал фото и видео последних дней своего долгого плавания.

17 июня моряк прибыл в родной город Мар-дель-Плата, где его встретили как героя. Бальестеро был счастлив: «Входя в порт, где у моего отца стояла парусная лодка, где он научил меня стольким вещам, и где я сам учился плавать, где вообще все это началось, я почувствовал, что миссия окончена».

Прямо в порту врачи заставили моряка сдать тест на коронавирус. Спустя 72 часа он узнал, что здоров, и ему наконец-то разрешили отправиться домой.

Бальестеро все же пропустил юбилей отца. Зато успел к другому важному празднику — Дню отца.

Пересказал Максим Иванов