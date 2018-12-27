Француз путешествует по Атлантическому океану на неуправляемой бочке. Зато у него есть вино! 🍷

71-летний француз по имени Жан-Жак Савен отправился в путешествие по Атлантическому океану внутри специальной капсулы, форма которой напоминает бочку. В ней есть хранилище для продуктов, спальная койка и небольшая кухня с плитой. Капсула должна выдержать воздействие волн и даже возможные нападения косаток.

Савен отплыл с острова Иерро в Канарском архипелаге. Он надеется за три месяца добраться до Антильских островов — при этом бочкой он никак не управляет и полагается исключительно на морские течения. Француз собирается разбрасывать маячки вдоль своего пути, чтобы помочь океанографам, которые занимаются изучением течений.

Савен планирует отметить наступление Нового года бутылкой белого вина, а свой 72-й день рождения (это случится 14 января) — бутылкой красного.