Французский пенсионер переплыл Атлантику в бочке. На это ему потребовалось 122 дня

72-летний французский путешественник Жан-Жак Савен объявил об успешном завершении своего проекта по пересечению Атлантического океана в неуправляемой капсуле, напоминающей бочку.

«Спустя 122 дня и девять часов плавания, в 20:00 27 апреля, я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!», — написал Савен по электронной почте в агентство France Presse.

Он также сообщил, что испытывает большое облегчение, поскольку капризные ветры почти поставили под угрозу его задумку — переплыть океан, полагаясь только на морские течения.

Путешествие Савена стартовало в декабре 2018 года на Канарских островах. Изначально он рассчитывал, что уложится в три месяца свободного плавания.

В настоящее время мореплаватель пока еще дрейфует вдали от берегов Больших Антильских островов. Когда Жан-Жак Савен достигнет побережья, ему предстоит решить вопрос транспортировки бочки обратно во Францию.