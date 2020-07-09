В Москве появился сайт знакомств с собаками — у каждой есть анкета и видео с рассказом о себе. Животных озвучили Дорн, Манижа и Поперечный
Анимационная студия Petrick вместе с московским приютом «Супер Собака» запустили сайт знакомств с собаками. «Суперсобаки г. Москвы ждут тебя — только для серьезных отношений! Найди свою вторую половину!», говорится в описании проекта.
На сайте можно найти девять собачьих анкет. В каждой анкете — анимационный ролик, в котором обитатели приюта рассказывают о себе и своих привычках. Собак озвучили музыканты Иван Дорн, Манижа Сангин, Муся Тотибадзе и Евгения Борзых, комик Данила Поперечный, блогер Дима Сыендук, ведущие Сергей Мезенцев и Ольга Шелест, а также актриса Варвара Шмыкова.
Все ролики получились очень разными. Например, видеообращение шестилетнего Рыжули, который предлагает «подумать, прежде чем подумать» (озвучен Сыендуком), стилизовано под игры для первой PlayStation.
А ролик с Долли-Мишкой (Манижа) похож на британские мультфильмы об Уоллесе и Громите.