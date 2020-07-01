Глава Пенсионного фонда обещал прислать выплаты на детей 1 июля, потому что сами знаете какой день. И что же вы думаете? Все выплатили!
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин поручил перечислить россиянам выплаты на детей 1 июля — в последний день голосования по поправкам к Конституции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в этом поручении попытки повлиять на результаты голосования. Наоборот, его восхитила оперативность работы ПФР: «Наверное, заслуживает восхищения, что правительству так быстро удалось наладить систему, которая позволяет без излишней волокиты, без разных бюрократических процедур обеспечить доведение денег до всех, — а там речь идет о миллионах людей, — за считанные сутки. Это великолепно».
Топилин не подвел: судя по сообщениям в соцсетях, 1 июля выплаты действительно начали перечислять.
Россияне намек поняли!
На самом деле проголосовать можно было и против — выплаты все равно поступили.
Ну и главный вопрос. Совпадение ли? 🤔🤔🤔