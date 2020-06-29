В Кремле не видят «ничего предосудительного» в поручении главы Пенсионного фонда Максима Топилина организовать выплаты россиянам на детей до 16 лет утром 1 июля. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Медузы».

«Это обычная работа и совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее после подписания соответствующих документов правительством», — сказал Песков.

В Кремле не считают, что Топилин таким образом использовал служебное положение, чтобы повлиять на итоги голосования по поправкам к Конституции, добавил он.

Znak.com 28 июня опубликовал видеозапись с онлайн-совещания руководства Пенсионного фонда, которое прошло 23 июня.

На записи Топилин объясняет, что сотрудники фонда должны подготовить все документы для выплат до 28 июня, 29 и 30 июня пройдет согласование всех вопросов с казначейством и банками. Банки начнут переводить деньги с пяти утра 1 июля, несмотря на то, что это будет выходной день.

«Я надеюсь, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему речь идет о 30-м числе. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа. Какое событие в стране происходит первого числа», — говорит Топилин.