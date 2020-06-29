Общероссийский народный фронт выпустил ролик в поддержку поправок в Конституцию. Один из звучащих там лозунгов подозрительно похож на нацистский
Общероссийский народный фронт (ОНФ), созданный в 2011 году по инициативе Владимира Путина, опубликовал в своих соцсетях агитационный ролик с призывом голосовать за поправки в Конституцию. В видео звучат несколько кричалок, и одна из них напоминает нацистскую.
Действие в ролике происходит на стадионе. На трибуны выходят болельщики в футболках с надписями «Это поправка» и «Моя Конституция» и изображением сердца. Герои ролика начинают с трибун скандировать:
- «Все поправки хороши, голосуем от души!»
- «Хватит на диване спать, время нам голосовать!»
- «Россию невозможно разрушить, наш суверенитет крепок как удар. Неотделимые территории, 67 поправка, пункт 2!»
- «Рубль заработаю своим трудом, на пенсии буду жить достойно! Мое государство — социальный гарант, могу ночью я спать спокойно!»
При этом видео ОНФ начинается вот с такого лозунга: «Мы голосовать не бросим за пункт второй статьи 108». Обычно в нацистских кричалках рифмуют «не бросим» с популярным у неонацистов кодовым лозунгом «один-четыре-восемь-восемь» (мы не будем приводить примеры, простите).
На схожесть кричалки ОНФ с нацистскими лозунгами обратили внимание в комментариях:
- «Что за дикость? На экстремизм бы проверить создателей, какие-то мутные схемы, и это в год 75-летия Победы»
- «Прям нацистские лозунги..... Проверьте автора на экстремизм»
- «Что-то я не понял, как они правой рукой выпад делали… Что-то напоминает…»
Видео заканчивается так: на поле выбегает судья и вместо штрафной карточки вытаскивает помятую Конституцию. На экране появляется надпись с призывом: «Харе болеть, давай на поле».