Общероссийский народный фронт выпустил ролик в поддержку поправок в Конституцию. Один из звучащих там лозунгов подозрительно похож на нацистский 

Общероссийский народный фронт (ОНФ), созданный в 2011 году по инициативе Владимира Путина, опубликовал в своих соцсетях агитационный ролик с призывом голосовать за поправки в Конституцию. В видео звучат несколько кричалок, и одна из них напоминает нацистскую.

Действие в ролике происходит на стадионе. На трибуны выходят болельщики в футболках с надписями «Это поправка» и «Моя Конституция» и изображением сердца. Герои ролика начинают с трибун скандировать:

«Все поправки хороши, голосуем от души!»

«Хватит на диване спать, время нам голосовать!»

«Россию невозможно разрушить, наш суверенитет крепок как удар. Неотделимые территории, 67 поправка, пункт 2!»

«Рубль заработаю своим трудом, на пенсии буду жить достойно! Мое государство — социальный гарант, могу ночью я спать спокойно!»

При этом видео ОНФ начинается вот с такого лозунга: «Мы голосовать не бросим за пункт второй статьи 108». Обычно в нацистских кричалках рифмуют «не бросим» с популярным у неонацистов кодовым лозунгом «один-четыре-восемь-восемь» (мы не будем приводить примеры, простите).

На схожесть кричалки ОНФ с нацистскими лозунгами обратили внимание в комментариях:

«Что за дикость? На экстремизм бы проверить создателей, какие-то мутные схемы, и это в год 75-летия Победы»

«Прям нацистские лозунги..... Проверьте автора на экстремизм»

«Что-то я не понял, как они правой рукой выпад делали… Что-то напоминает…»

Видео заканчивается так: на поле выбегает судья и вместо штрафной карточки вытаскивает помятую Конституцию. На экране появляется надпись с призывом: «Харе болеть, давай на поле».