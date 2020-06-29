Американское и британское посольства в Москве вывесили ЛГБТ-флаги. И это та-а-ак возмутило российские СМИ, активистов и политологов 

Валерий Шалифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

На здании посольства США в Москве 25 июня, день начала голосования по поправкам к Конституции, вывесили ЛГБТ-флаг. Таким образом в посольстве отметили День радужного флага — 25 июня 1978 года его впервые использовали на гей-прайде в Сан-Франциско. Позже к американскому посольству присоединилось и британское.

И тут началось: вывешенные флаги назвали провокацией и «агрессивной ЛГБТ-пропагандой», американских и британских послов предложили оштрафовать и проверить на профпригодность. Ситуацию с флагами прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что из Кремля флага не видно, и пообещал, что МИД РФ обратит внимание на этот инцидент.

Песков не обманул: МИД РФ пришел в фейсбук американского посольства в Москве и оставил комментарий с песней из «Полицейской академии» — той самой, которая звучала в гей-баре «Голубая устрица». «Просто чтобы поддерживать вас в радостном и веселом настроении в такое тяжелое время для Америки, которая стремится вновь стать великой», говорилось в посте МИД РФ.

К 28 июня скандал не утих: активисты движения «Сорок Сороков» провели одиночные пикеты у зданий посольств (и в процессе растоптали ЛГБТ-флаг).

Пикет возле посольства США Александр Самойлов

В РПЦ эти протесты поддержали и заодно напомнили о праве на неприкосновенность семейных ценностей. Кроме того, в Московской патриархии заявили, что даже в США не все поддерживают ЛГБТ-сообщество: «В американском обществе звучат голоса, свидетельствующие о том, что борьба с так называемой дискриминацией секс-меньшинств оборачивается дискриминацией традиционных христиан. Недавно об этом публично и открыто заявил американский генеральный прокурор Уильям Барр. Думаю, что некоторым из американских дипломатов не помешало бы ознакомиться с выступлением господина Барра».

Разумеется, ситуацию с ЛГБТ-флагами с самого начала освещали российские издания. И вот как выглядели их заголовки:

О чем пишут в СМИ

«Газета.ру»: «„Из Кремля не видно“: Песков о флаге ЛГБТ на посольстве США»

«„Из Кремля не видно“: Песков о флаге ЛГБТ на посольстве США» «Новости Югры»: «„Цветной флаг на посольстве США подвигнул проголосовать раньше времени“ — лидер татарской диаспоры Сургута»

«„Цветной флаг на посольстве США подвигнул проголосовать раньше времени“ — лидер татарской диаспоры Сургута» News.ru: «МИД РФ ответил песней „Шалунья“ на флаг ЛГБТ на посольстве США в Москве»

«МИД РФ ответил песней „Шалунья“ на флаг ЛГБТ на посольстве США в Москве» Телеканал «360»: «„Странные флешмобы“. В Госдуме предложили посольству Великобритании повесить вместе с флагом ЛГБТ пиратский»

«„Странные флешмобы“. В Госдуме предложили посольству Великобритании повесить вместе с флагом ЛГБТ пиратский» «Царьград»: «Три факта манипулирования русскими. Какие методички использует Госдеп США»

«Три факта манипулирования русскими. Какие методички использует Госдеп США» «Эхо Москвы в Оренбурге»: «Автор „закона Димы Яковлева“ Елена Афанасьева считает что ЛГБТ-флаг на американском посольстве растлевает молодежь»

«Автор „закона Димы Яковлева“ Елена Афанасьева считает что ЛГБТ-флаг на американском посольстве растлевает молодежь» «Русская народная линия»: «Какой же флаг над посольством США настоящий? О гомосексуальной выходке американских дипломатов в Москве»

«Какой же флаг над посольством США настоящий? О гомосексуальной выходке американских дипломатов в Москве» РИА ФАН: «[Политолог Владимир] Корнилов после ЛГБТ-акции предложил вывесить на посольстве РФ в США флаг Конфедерации»

Максим Иванов