Всем интересно, где же будут «мужские разборки» Навального и Плющенко? На льду или за гаражами? И только Гном Гномыча всем жаль

15 июня спортсмен Евгений Плющенко и оппозиционер Алексей Навальный устроили в инстаграме перепалку из-за видео, в котором фигурист призывает принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. В комментарии к ролику, где Плющенко снялся с женой Яной Рудковской и сыном Гном Гномычем (Александром), Навальный написал: «Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители».

В ответ Плющенко предложил Навальному разобраться «по-мужски», а также поинтересовался, на какие деньги оппозиционер отправил свою дочь учиться в «один из самых дорогих вузов США».

Вечером 15 июня Навальный был занят дебатами с политиком Максимом Кацем и не ответил Плющенко. По состоянию на 13:20 16 июня комментариев от оппозиционера также не поступало. Зато пользователи твиттера нашли, что ответить, и даже представили, как могут выглядеть их «мужские разборки».

В соцсетях уже давно критикуют семью Рудковской и Плющенко за то, что они выставляют жизнь сына Александра напоказ. И видео о поправках не стало исключением.

На этот раз в твиттере предположили, что ребенка насильно заставили сниматься в ролике.

Некоторые обнаружили, что Гном Гномыч очень похож на юного Энакина Скайуокера из мема про мальчика, который уничтожит планету.

Хотя есть теории, что Плющенко-младший станет не Дартом Вейдером, а Маколеем Калкиным.

Или же он просто превратится в сторонника ультранасилия, как главный герой фильма «Заводной апельсин».

Комик Александр Долгополов считает, что все неправильно оценили расклад сил в семье Рудковской-Плющенко.

Впрочем, Гном Гномыч, похоже, не единственный член семьи, которому некомфортно в кадре. Посмотрите на эту собаку.