Nickelodeon намекнул на принадлежность Губки Боба к ЛГБТ. Теперь в соцсетях обсуждают, гей он или асексуал 🏳️‍🌈

Июнь — месяц ЛГБТ-прайда. В это время многие бренды выступают в поддержку сообщества. 13 июня в твиттере канала Nickelodeon появился пост-поздравление для ЛГБТ-сообщества с изображением Губки Боба. Соцсети очень взволновала сексуальная идентичность персонажа. Рассказываем, что об этом писали в твиттере.

Оригинальный пост канала Nickelodeon выглядит так (канал предусмотрительно закрыл комментарии):

Многие пользователи твиттера сделали вывод, что таким образом канал хочет сказать, что Губка Боб принадлежит ЛГБТ-сообществу. Однако мнения о его сексуальной ориентации разделились, так как ЛГБТ — это зонтичный термин, который включает асексуальных, бисексуальных и других негетеросексуальных людей.

Кто-то решил, что Губка Боб — гомосексуален. Этому тут же нашлись «подтверждения» из мультфильма. Пользователи твиттера обратили внимание на его дружбу с Патриком.

И неутомимую тягу Губки Боба к Сквидварду.

А также на эксперименты Губки Боба со стилем.

Хотя многие вспомнили, что создатель мультсериала Стивен Хилленберг еще в 2005 году в интервью People заявил, что Губка Боб асексуален (асексуальные люди также являются частью ЛГБТ+). Хилленберг умер в 2018 году.

При этом пользователи твиттера решили уточнить его предпочтения. Широко распространено мнение, что Губка Боб — асексуальный романтик, то есть, несмотря на отсутствие сексуального влечения, может испытывать влюбленность. Далее — мнения разделились. Кто-то считает Губку Боба биромантичным (то есть, влюбляющимся и в мужчин, и в женщин), вспоминая . Другие думают, что Губка Боб все-таки предпочитает парней.

Конечно, многие считают, что сексуальная ориентация Губки Боба совершенно не важна — так как это детский мультик.

Впрочем нашлись и те, кто меньше верит в незаинтересованность детей в таких вещах.

Кто-то считает, что рассказывать об ориентации Губки Боба после смерти его создателя, который высказывался о сексуальности персонажа, — неуважительно.

Наташа Федоренко