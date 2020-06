Obsidian Entertainment

25 октября на PC, PS4 и Xbox One вышла The Outer Worlds — фантастическая ролевая игра, созданная американской студией Obsidian. Прежде всего Obsidian известна своими глубокими вариативными RPG: Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Pillars of Eternity и другими хитами. 5 июня The Outer Worlds выйдет и на гибридной консоли Nintendo Switch. Журналист «Медузы» Максим Иванов поиграл в The Outer Worlds и теперь рассказывает, какой получилась новая RPG студии, которую называют «космической Fallout» — и как эта игра работает на консоли Nintendo.

The Outer Worlds из тех игр, которые влюбляют в себя с первых часов. Ее трудно назвать прорывной, изобретательной или хотя бы технологичной. А вот уютной — запросто! The Outer Worlds отправляет игроков в путешествие по космической колонии Алкион, расположенной на задворках галактики. Когда-то она была перспективной, колонисты буквально мечтали поскорее улететь с Земли и построить здесь светлое будущее. Увы, не получилось: теперь тут всем заправляют корпорации, которым противостоят бандиты, частные компании и отчаянные одиночки. Города и космические станции давно пришли в упадок; появились дезертиры, основавшие собственные поселения.

Жители Алкиона все как на подбор: вот странный ученый-освободитель, которого корпорации оболгали и объявили террористом. В самом начале игры он находит утерянный корабль с погруженными в криосон колонистами, среди которых и главный герой — судно болталось в космосе почти 70 лет. Теперь этот ученый хочет, чтобы игрок летал по всему Алкиону и выполнял его поручения. Или вот торговец с дурацкой шляпой в виде Луны. Персонаж изъясняется заученными фразами из корпоративных пресс-релизов и боится, что его поймают на свободомыслии. А вот девушка-дезертир, пересмотревшая старых сериалов, сбежавшая от своих друзей и примкнувшая к головорезам.

Игра то и дело предлагает пуститься в какую-нибудь авантюру в духе сериала «Светлячок» или «Звездных войн». Садишься в корабль, высаживаешься на какой-нибудь станции вместе с болтливыми компьютерными напарниками, а там уж приключения сами тебя найдут. Тем интереснее, что The Outer Worlds позволяет отыгрывать не только героя, но и злодея — или что-то среднее. Допустим, справедливого контрабандиста, который без нужды никого не убивает, но уж если запахло деньгами! Все зависит от фантазии и желаний игрока.

Задания в The Outer Worlds можно выполнять самыми разными способами — это ключевая особенность всех игр Obsidian. При желании можно даже сдать властям ученого, который спас главного героя, а почему нет? Никто ведь об этом не просил! Или, если хочется, можно работать на корпорации и как-нибудь изощренно расправляться с их противниками. В большинстве случаев можно обойтись без стрельбы — например, если прокачать навык убеждения (или просто запугать противника!). А если не выйдет, всегда можно воспользоваться уменьшающим лучом, который в буквальном смысле скукоживает противников.

Еще The Outer Worlds постоянно заставляет сомневаться в своих решениях, влияющих на сюжет. Взять хотя бы квест из самого начала игры. Чтобы улететь с первой планеты, главному герою нужен генератор. Достать его можно либо обесточив построенный корпорацией город, либо оставив без энергии поселение дезертиров, которым надоело гнуть спину на компанию. С одной стороны, интуитивно хочется помочь дезертирам, тем более что общение с главой города оставляет неприятный осадок. Это склизкий тип, который не видит в своих подчиненных людей. С другой, в городе живут сотни честных граждан — и лишать их работы совсем не хочется. Тем более, дезертиры могут вернуться в город, а если при этом еще и договориться с властями и как-нибудь сместить мэра, то получится угодить вообще всем участникам конфликта.

Еще в The Outer Worlds отсутствует гигантизм, характерный для многих современных игр. Основной сюжет можно пройти за 10-12 часов, с побочными квестами выходит порядка 16. Уровни не слишком большие — тут есть, что исследовать и где погулять, но при этом размер карты не вызывает ужаса, как в условной Assassinʼs Creed Odyssey (там просто гигантский открытый мир!). Камерность The Outer Worlds не всем придется по вкусу. Одни подумают: ура, можно закончить за пару вечеров и заняться чем-то еще! А другие наоборот расстроятся: почему контента так мало, чем тут заниматься?!

В The Outer Worlds есть все, чем славятся игры Obsidian: она атмосферная, увлекательная, вариативная — и да, местами чересчур топорная (оптимизация даже на консолях оставляет желать лучшего). Это веселое камерное приключение, которое особенно понравится фанатам Fallout, любителям космоса и черного юмора. Оно не займет слишком много времени, зато оставит много впечатлений — отличный вариант, чтобы скрасить скучное лето.

Обновление! Обзор версии для Nintendo Switch.

5 июня Outer Worlds выходит на гибридной консоли Nintendo Switch — это значит, что в нее можно играть не только на телевизоре, но и в портативном режиме, например, в дороге. Это и есть главное преимущество Switch-версии.

К сожалению, играть в нее не слишком приятно, в том числе из-за низкого разрешения: графика выглядит чересчур «мыльной», даже в портативном режиме, где обычно все кажется красивее. К тому же, объекты часто прорисовываются прямо перед персонажем. Врагов из-за дальности прорисовки разглядеть тоже не так-то просто.

Есть и другие проблемы: разработчики порта, студия Virtuos, пытались сделать так, чтобы игра работала при стабильных 30 кадрах в секунду. В целом у них это получилось, но иногда просадки все же случаются — на больших открытых локациях или в бою. Еще одно отличие от старших версий Outer Worlds — возможность прицеливаться с помощью гироскопа, простым движением руки. Это удобно, главное, чтобы игра в эти моменты не подвисала.

Еще про минусы: Outer Worlds — это в первую очередь ролевая игра, в ней много текста. Однако шрифты получились слишком мелкими. При игре в портативном режиме некоторые надписи очень сложно разглядеть.

Итог такой: проходить Outer Worlds на Switch все-таки можно. Но начать свое знакомство с этой ролевой игрой лучше все же на ПК или PS4 с Xbox One. А вот перепройти (если очень захочется) можно уже на Switch.

