В английской деревне живет загадочный богач. Сначала он кормил всех бесплатным фиш-энд-чипс, а теперь платит деньги тем, кто сможет похудеть

Богач, пожелавший остаться неназванным, ставит эксперименты над жителями английской деревни Денчуорт в графстве Оксфордшир. В течение карантина он через работников местного паба присылал фиш-энд-чипс всем 170 жителям деревни. Денег за это не требовал, просто угощал. И так продолжалось два месяца.

А теперь этот таинственный даритель придумал вот что: жители Денчуорта должны сбросить 10% от массы своего тела за два месяца — и тогда каждый из них получит по 100 фунтов стерлингов (почти 9000 рублей). Для этого нужно сфотографировать себя на весах и прислать снимок владельцу паба, рассылающего фиш-энд-чипс. А потом, к концу срока пари, прислать еще одно фото, подтверждающее, что человек действительно похудел в соответствии с оговоренными условиями. Сам владелец паба тоже будет участвовать в соревновании.

При этом жителям по-прежнему будут присылать бесплатный фиш-энд-чипс. Неясно, зачем это нужно анонимному дарителю, но журналистам The Telegraph удалось выяснить, что этот человек действительно богат и живет в той же деревне.