«Копатыч не особо тянет на интеллектуала». Политолог Екатерина Шульман выпустила критический разбор «Смешариков»

Политолог Екатерина Шульман выпустила на своем ютьюб-канале разбор «Смешариков». Видео приурочено к выходу нового сезона мультсериала. Сперва Шульман пожаловалась на недостаточную проработку статьи про «Смешариков» в русскоязычной «Википедии». Ее не устроило, что там нет полного списка всех эпизодов шоу. А в англоязычной версии — есть!

После этого политолог рассказала о своей любви к классическим сезонам «Смешариков», нарисованным в 2D, и покритиковала те, что поновее — и уже в 3D. Три полнометражных фильма про Смешариков она вообще назвала «ужасными».

Дальше политолог перешла к анализу мультсериала и характеров главных героев. По мнению Шульман, Копатыч «не особо тянет на интеллектуала, но он там скорее в подчиненном положении». А вот Совунья напомнила ей «экономиста-плановика на пенсии со своим ЗОЖем и некоторым безумием». Ежик же склонен к «обсессивно-компульсивным делам». Кар Карыч ей кажется «морально сомнительным» персонажем — он часто врет и использует других в своих целях.

Екатерина Шульман

Вообще политолог считает, что в мультсериале каждый может найти себя. Допустим, сама Шульман описывает себя как «комбинацию Лосяша и Совуньи с некоторыми элементами Ежика» (но в основном она Лосяш).

Ближе к концу видео Шульман делится мнением о новых сериях «Смешариков». Ей понравилось, как они нарисованы, а вот сценарии показались не слишком оригинальными: «Это мы все уже видели». Тем не менее первые два эпизода нового сезона политолог назвала «обаятельными» и пообещала посмотреть остальные.