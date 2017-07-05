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«Смешарики» отправляются в Китай. И российский газ тоже О чем договорились Владимир Путин и Си Цзиньпинь
Накануне саммита «Большой двадцатки», на котором Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом, президент России провел встречу с китайскими лидером Си Цзиньпином. Мероприятие было протокольным, но кое-что интересное все же произошло. Перечисляем по пунктам.
Россия пустит в Китай газ. Уже в 2019-м
Во время визита Си Цзиньпина была объявлена дата запуска крупнейшего трубопровода «Сила Сибири», который будет поставлять газ в Китай. По словам главы «Газпрома», поставки начнутся 20 декабря 2019 года. Общая протяженность трубы — более 2 тысяч километров, из которых завершены пока только 800.
Москва и Пекин также создали Российско-китайский фонд инвестиционного сотрудничества, который должен будет обеспечить до 10 миллиардов долларов финансирования в различные проекты.
В Китае появится российский телеканал. Не RT!
Российский Первый канал договорился о начале вещания в Китае телеканала «Катюша». Ожидается, что первые программы начнут показывать в конце 2017 года. Китайцы увидят классику советского кино, но будет и КВН: «Шутить будут на русском, но с китайскими субтитрами».
«Смешарики» тоже едут в Китай
Взяв за основу российских «Смешариков», в Китае снимут мультфильм «Крош и Панда». За полтора года планируется снять 52 серии по 12 минут. Сценарии будут совместными.
Россия и Китай, оказывается, главные жертвы «информационной войны»
Перед лидерами России и Китая выступила главред Russia Today Маргарита Симоньян. «Четвертую власть [прессу] никто не избирал, не давал полномочий решать судьбы людей, но тем не менее она это делает», — начала свое выступление Симоньян. Продолжила она рассказом об агрессивной политике «тех или иных стран», которую «обслуживают» СМИ. Главными жертвами «информационного терроризма», по мнению Симоньян, стали как раз Россия и Китай. «В таких условиях мы просто обязаны держаться друг друга. Это вопрос не просто сотрудничества, а выживания», — призвала главред RT.
И вместе осуждают Северную Корею
Ночью перед приездом китайского лидера в Москву Северная Корея объявила о первом в истории испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая может долететь до любой точки планеты. Путин и Си Цзиньпин выразили обеспокоенность, но призвали ограничить в действиях не только КНДР.
Наравне с замораживанием северокорейской ракетно-ядерной программы Россия и Китай хотят добиться прекращения совместных учений США и Южной Кореи. Глава МИД России Сергей Лавров затем в очередной раз подтвердил, что ядерное разоружение КНДР не должно быть использовано для смены режима, передает «Интерфакс».
Орден!
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного в качестве признания «особых заслуг в развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между двумя странами. «Хочу от всей души пожелать вам, уважаемый председатель Си Цзиньпин, всего самого доброго, успехов, здоровья, благополучия, а дружественному китайскому народу — мира, стабильности и процветания», — сказал российский президент.