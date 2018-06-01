шапито

Путин поздравил «Смешариков» с 15-летием. Теми же словами, что и пять лет назад

Meduza
10:31, 1 июня 2018

Владимир Путин поздравил авторов мультсериала «Смешарики» с 15-летием проекта.

«За прошедшее время „Смешарики“ стали одними из главных, любимых персонажей современной анимации, своей искренностью, добротой покорили сердца миллионов зрителей — не только в России, но и далеко за ее пределами», — говорится в заявлении президента. Он также отметил успех мультсериала в Китае и улучшение качества анимации.

Каропрокат

Некоторые части поздравления почти полностью совпадают с заявлением, которое было опубликовано на официальном сайте президента к 10-летию «Смешариков».

Поздравление 2018 года:

И конечно, с удовлетворением отмечу высочайший профессионализм творческого коллектива проекта, ваше активное участие в значимых благотворительных, образовательных, просветительских инициативах. Такая большая, многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки.

Поздравление 2013 года:

Убежден, что секрет непреходящего успеха проекта — талантливый, сплоченный коллектив его создателей. Знаю, что вы не ограничиваетесь творческой деятельностью и выпуском новых серий «Смешариков», а принимаете активное участие в реализации масштабных образовательных, просветительских, благотворительных инициатив. Такая работа заслуживает самого глубокого признания и поддержки.

«Смешарики» — российский мультипликационный сериал и серия полнометражных мультфильмов.
Главные герои «Смешариков» — шарообразные существа, похожие на животных.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Какие права нужны детям Объясняем на примере Швеции

4 минуты