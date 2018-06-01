Путин поздравил «Смешариков» с 15-летием. Теми же словами, что и пять лет назад

Владимир Путин поздравил авторов мультсериала «Смешарики» с 15-летием проекта.

«За прошедшее время „Смешарики“ стали одними из главных, любимых персонажей современной анимации, своей искренностью, добротой покорили сердца миллионов зрителей — не только в России, но и далеко за ее пределами», — говорится в заявлении президента. Он также отметил успех мультсериала в Китае и улучшение качества анимации.

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Некоторые части поздравления почти полностью совпадают с заявлением, которое было опубликовано на официальном сайте президента к 10-летию «Смешариков».

Поздравление 2018 года:

И конечно, с удовлетворением отмечу высочайший профессионализм творческого коллектива проекта, ваше активное участие в значимых благотворительных, образовательных, просветительских инициативах. Такая большая, многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки.

Поздравление 2013 года:

Убежден, что секрет непреходящего успеха проекта — талантливый, сплоченный коллектив его создателей. Знаю, что вы не ограничиваетесь творческой деятельностью и выпуском новых серий «Смешариков», а принимаете активное участие в реализации масштабных образовательных, просветительских, благотворительных инициатив. Такая работа заслуживает самого глубокого признания и поддержки.