К GTA 5 теперь можно подключить велотренажер. И потом делать вид, что катаешься на велосипеде. Вдоль пляжа!

Для ПК-версии GTA 5 вышел мод GTBike V — с ним к игре можно подключить велотренажер и использовать его в качестве контроллера.

Как это работает: после установки мода главный герой при нажатии клавиши F5 переоденется в спортивную форму и залезет на велосипед. В нижнем правом углу появится специальный экран с датчиками — они отслеживают скорость езды, время в пути, пройденную дистанцию и другие параметры.

Nestor Matas

Чем сильнее игрок крутит педали, тем быстрее едет герой. Кроме того, с включенным модом GTA 5 будет передавать велотренажеру данные о местности, которые будут учитываться самим велотренажером. На время езды мод отключает клавиатуру. Герой сам перемещается по одному из заданных маршрутов. Есть маршруты на десятки километров, пролегающие вдоль пляжа или по холмистой местности.

Chris Pritchard Cycling News