В GTA Online зеленые пришельцы воюют с фиолетовыми. Местная полиция никак не может остановить беспорядки. Зато какие выходят тиктоки!

В GTA Online, сетевом режиме GTA 5, идет полномасштабная война — зеленые инопланетяне сражаются с фиолетовыми.

Началось все около года назад. Игроки переодевали своих персонажей в костюмы пришельцев зеленого цвета и от души троллили всех вокруг: нападали, грабили, угоняли машины, срывали чужие планы.

В 2020-м у них внезапно появились конкуренты — фиолетовые инопланетяне, которые делают все, чтобы остановить зеленых. Некоторые фиолетовые защищают обычных игроков в GTA Online, а другие просто охотятся на зеленых. Пришельцы часто перемещаются группами и при виде друг друга устраивают драки стенка на стенку.

BEST of GREEN GANG VS PURPLE GANG in GTA 5 (Meme Compilation) GameUnity

Вражда зеленых и фиолетовых уже вышла за пределы игры — ролики о противостоянии пришельцев набирают сотни тысяч просмотров в тиктоке, ютьюбе, инстаграме и других соцсетях. В тиктоке также можно найти аккаунты, чьи авторы ведут военные хроники и учат эффективнее расправляться с врагом.

В твиттере некоторые тематические аккаунты, освещающие GTA Online, ведут репортажи с виртуальных улиц — и докладывают об очередных стычках зеленых и фиолетовых.

Некоторые в GTA Online играют за полицейских. И у защитников правопорядка прямо сейчас хватает работы — они патрулируют улицы города и пытаются остановить эту войну. Но пока у полиции ничего не выходит, пришельцы продолжают сеять хаос.

Flush HD