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Волгоградец увидел в GTA V арт-объект. И склеил себе такой же

Meduza
15:01, 10 января 2018

Житель Волгограда Иван Белкин склеил из подручных материалов копию арт-объекта, который он увидел в игре GTA V. О своей поделке Белкин рассказал на «Пикабу».

По словам волгоградца, в GTA V его впечатлил не только сюжет, но и проработка мира игры: «Многие часы я просто ездил по округу Блейн, разглядывая архитектуру и интерьеры».

На стене одного из виртуальных домов Белкин увидел арт-объект с завораживающим геометрическим рисунком. Вот он:

Иван Белкин

Ему захотелось украсить свою квартиру таким же объектом. В качестве основного материала он выбрал металлизированную бумагу, а для подложки использовал пенокартон.

Белкин спроектировал модель в графическом редакторе, исправил ошибки и приступил к изготовлению объекта. Волгоградец печатал, вырезал и приклеивал детали больше 15 часов.

Иван Белкин

На материалы Белкин потратил полторы тысячи рублей. Повесив объект на стену, он повторил селфи из игры.

Иван Белкин
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