Ютьюбер и футболист Крис Диксон снял ролик о своем коте, в котором тот мастерски отбивает все удары по воротам. Умения кота похвалили даже в мюнхенской «Баварии». Кота-вратаря обсуждали в телешоу по всему миру, в том числе у популярного ведущего Джеймса Кордена. Видео и его перезаливы в общей сложности набрали около 200 миллионов просмотров. Но есть нюанс: Диксон всех обманул! И снял об этом ролик.

ChrisMD

Видео начинается с того, что кот и его хозяин залезают в картонные коробки с надписью «Только для крупных мошенников». Вот в такие:

Диксон рассказал, что ролик с котом — это часть еще большей мошеннической схемы. Блогер всю неделю постил в своем инстаграме фейки: например, на одном из снимков Диксон поднимал в воздух девушку. А на другом в облаках можно было разглядеть Звезду Смерти и облако в виде среднего пальца.

Видео с котом-вратарем из той же серии, только над его производством действительно пришлось потрудиться. Во-первых, в реальности мяч не слишком интересовал кота. Другое дело — игрушка-дразнилка с фламинго на конце веревки. Диксон записал то, как кот в прыжке пытался схватить фламинго. Из получившихся видео ютюбер отобрал 11 подходящих фрагментов. После этого он установил штатив с приклеенной подставкой — и стал раз за разом бросать в него мяч. Штатив нужно было поставить ровно в то место, где до этого прыгал кот. Потом эти фрагменты совместили при монтаже. Для еще большей правдоподобности Диксон отдельно записал отскоки мяча. В конце видео блогер показал, как прыжки кота выглядели в фейковом ролике, и сравнил с тем, что было на самом деле.

По словам Диксона, после публикации фейкового видео ему написали из множества крупных изданий со всего мира. Ютьюбер разрешил им использовать ролик, но сразу писал, что это подделка. Впрочем, его признания мало кого смутили.

Фейк или нет, но видео с котом-вратарем — это все еще довольно невероятное зрелище. В правдивость ролика действительно легко поверить, особенно сейчас, когда во всех остальных новостях пишут про коронавирус. И хочется отвлечься на что-нибудь приятное!

Максим Иванов