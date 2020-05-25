Генеральный директор телеканала «Спас» и исполнитель роли Ильи Синицына в сериале «Кадетство» Борис Корчевников ведет на «России 1» программу «Судьба человека». В начале каждого выпуска Корчевников идет по коридору и произносит монолог. Оказывается, если нарезать фрагменты этих монологов и пустить их подряд, получится неплохое абстрактное кино. Есть даже многозначительные фразы вроде «Перевернешься на бок — умрешь» и «Если все безнадежно, мы просто сядем с тобой в машину, разгонимся и врежемся в стену».

Батлтоадс Инкорпорейтед

Нарезку отрывков из «Судьбы человека» еще в январе 2020 года выложили на ютьюб-канал «Батлтоадс Инкорпорейтед» с заголовком «Борис Корчевников говорит тебе ужасные вещи на протяжении 30 секунд». Однако на видео обратили внимание только в конце мая после сообщения пользовательницы твиттера @apathetic_chan. Она-то и отметила, что ролик с Корчевниковым выглядит как абстрактное кино.

А вот другие трактовки этого видео:

внутренний диалог

«я ночью иду в туалет мимо зеркала»

трейлер нового сезона «Кадетства».

На ютьюбе «Батлтоадс Инкорпорейтед» есть и второе видео с участием Бориса Корчевникова. В нем ведущий не может понять, куда деваться во время рекламы своего шоу в программе с Андреем Малаховым.