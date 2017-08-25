Андрей Малахов провел первый «Прямой эфир» на «России» и позвал в гости Бориса Корчевникова. Как это было

Андрей Малахов ушел с Первого канала и стал ведущим программы «Прямой эфир» на «России». Он сменил ведущего этой программы Бориса Корчевникова, который будет руководить православным телеканалом «Спас». В свой первый эфир Малахов пригласил предшественника, и вот что из этого получилось.

Большинство высказываний ведущих мы для краткости передали не дословно, но сохранили их смысл. Некоторые фразы, однако, были именно такими. Скорее всего, вы без труда их узнаете. Программа длилась полтора часа. Мы постарались сделать ее гораздо короче, но при этом сохранить атмосферу, царившую в студии.

Малахов: Эта программа — вызов для меня. Я как хирург в новой стране, который должен доказать, что может работать.

Корчевников и Малахов спускаются по лестнице. Зрители обнимают и целуют их.

Малахов: Я решил, что программа должна быть о Борисе. Борис решил, что программа должна быть обо мне. Поэтому у нас сегодня откровенный разговор Корчевникова и Малахова.

Открывают коробку, с которой Малахов ушел с Первого канала. Достают фотографию его отца.

Корчевников: Я долго не был знаком с отцом, мы познакомились, только когда мне было 13 лет. Однажды у меня был с ним разговор отца с сыном, и он предсказал, что с моей невестой мы не будем долго вместе. Отец умер на моих глазах.

Малахов: Мой тоже. Но давай достанем следующий предмет.

Достают рисунок ежика в тумане.

«Россия 1»

Малахов: Каждый из нас как ежик в тумане — совершает путешествие по жизни. Хорошо, если есть друзья как медвежонок, которые будут ждать.

На экране показывают первые работы Корчевникова на ТВ в 1990-х. Он берет интервью у Юрия Лужкова и ведет молодежную программу «Башня».

Корчевников: Когда мы уже были звездочками, Андрей Малахов кофе разносил на Первом канале.

Малахов: Я сын полка. Пришел в программу «Время» на практику, делал кофе. Потом в «Добром утре» делал кофе и бегал в палатку за чем-то более крепким для мэтров телевидения.

Корчевников: А помнишь одну из наших первых встреч? Меня отправили брать интервью к Филиппу Киркорову. Я помню, стоишь ты за кулисами, облокотившись на проход на сцену. «Добрый вечер, Андрей!» «Привет, — сказал Андрей, который стоял потухший совершенно. — А че глаз не горит?» Ты, конечно, не помнишь. А я помню, у тебя был бархатный пиджак. Я на всю жизнь запомнил, что глаз должен гореть. Ах, как летит время. Вот у тебя в коробке приглашение на 45-летие Киркорова, а ему уже 50 сейчас. Ты и сам перешел эту черту.

Малахов: А что было самым сложным в твоей работе?

Корчевников: Сообщить женщине, что ее сын убил всю семью и у нее осталась одна внучка.

Малахов: А мне больше всего запомнилось, как мы всем миром молились за Жанну Фриске. Я до сих пор переживаю, что ее отец не видит внука. А знаешь, иногда бывает важно почувствовать, как тебя поддерживают люди. За последние два месяца я услышал столько теплых слов, мне посвятили две песни… А вы знаете, что Борис тоже поет? Поэтому мы пригласили в студию певца и его друга.

Исполняется песня «Конь» группы «Любэ».

Малахов: В студию пришла моя жена Наташа. Многие знают, у нас будет ребенок! А Борис тоже был женат, но некоторые могут про это не знать.

Корчевников: Мы познакомились в церкви и восемь лет были вместе, но не сложилось — значит, просто прописан другой сценарий. Этот человек сделал очень много, чтобы приблизить меня к Богу. Она мне задала планку.

Актриса Елена Скороходова из зала: А что не вернуться? Ты позвони сегодня же! Что там мужчина должен провести? Инициативу!

Корчевников: Я пытался! Андрей, а ты почему поздно создал семью?

Малахов: Ты же знаешь, на телевидении ты всегда между эфирами. Но если ты просишь у Вселенной, молишься, то все получишь. Как ты пришел к Богу?

Корчевников: Мы поехали с девочкой к мощам Матроны, но даже не достояли в очереди. Но в той очереди я помню мгновение, как будто огромный софит осветил мою жизнь — там была истина обо всем, о том, кто я такой. А потом было причащение, и вся жизнь моя обнулилась.

Малахов: Работа на телевидении грех?

Корчевников: Нет. Это инструмент, может, иногда. Но каждый гость для меня был как икона, я старался его полюбить.

Из коробки Малахова достают молитвослов.

«Россия 1»

Корчевников: Ровно год назад на Успение мы оказались на службе в Кремле и причащались у патриарха. Ты помнишь, что он нам сказал? Он сказал, что слава, которая есть у нас, и возможность обращаться к миллионам людей — это дар от Бога. И если мы будем обращать его на помощь людям, то покроем много грехов и будем счастливы.

Малахов: Да, работа на телевидении позволяет исправлять судьбы. А почему ты решил рассказать открыто о ?

Корчевников: Люди в моей программе так много исповедовались, что я решил, что исповедь может быть только встречной. В больнице я, ослабший мужчина, понял, что чудо Божье нас держит в силах. Это изменило меня по-настоящему.

Малахов: В «Прямом эфире» мы продолжим беречь родных и близких. Певец Евгений Осин, у которого алкоголизм, недавно улетел в реабилитационную клинику в Таиланд. Там же находится ведущая Дана Борисова.

Мама Даны Борисовой: Спасибо, Андрей, что спасли мою дочь.

Малахов: Боре недавно исполнилось 35 лет. Я решил, что торт ему должна сделать маленькая девочка-кондитер, популярная на ютьюбе. Пришло время новых героев, как эта девочка и как рэперы, которые встречаются на баттл… Будущее за ними.

Корчевников: Я не прощаюсь с вами, у меня будет проект на телеканале «Россия», но я пока не скажу какой.

Диана Гурцкая: Андрей и Борис, вы пример для нас. Храни вас Бог!

Малахов: С любовью из России, до встречи!

В центральной России программа выйдет 25 августа в 18:00 по Москве.