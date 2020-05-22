Знаете, по кому сильнее всего ударил флешмоб «Какой ты диван»? По мебельным магазинам. Там не понимают, что вообще происходит
Флешмоб «Какой ты диван» дошел уже даже до Ивана Урганта. Но что об этом думают в мебельных магазинах? Если коротко, они не понимают, что вообще происходит!
Маркетолог Евгений Костин выложил на своей странице в фейсбуке скриншоты с жалобами одного из клиентов. Клиент, разместивший контекстную рекламу диванов, попросил Костина разобраться с «неадекватностью кликов» и «списанием денег со счета» (ведь оплачивается каждый клик!). Количество просмотров в категории диванов явно выросло. Вот только покупать ничего не стали. «Такого быть не может, заказов нет ни на одну позицию из этих диванов», — пишет рекламодатель.
К посту Костин приложил скриншот таблицы с количеством кликов на различные диваны. Как выяснилось, особую популярность снискали «Ольга», «Марина» и «Юлия», — все товары с человеческими именами. То есть то, что вылезало в гугле благодаря флешмобу.
Как разъяснил Костин в комментариях под своим постом, из-за теста «Какой ты диван» его клиент потратил 172,83 доллара за 663 перехода на «Ольгу», «Марину» и «Юлию». Деньги рекламодателю должны вернуть.
Теперь ждем отчета маркетологов, отвечающих за размещение рекламы магазинов и салатов.