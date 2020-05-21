Флешмобы с каждым днем становятся все страннее. Сперва их участники выясняли, какой они диван — «стильный и державный Борис» или «Дарья с нотками колхоза»? Теперь настал черед магазинов и салатов. Ведь чем еще заняться после двух месяцев безвылазного сидения дома!

Правила флешмоба такие же, как и в случае с диванами. Нужно вбить в поисковик свое имя и слово «магазин» или «салат» — смотря во что вам хочется погрузиться. Результатом, конечно же, нужно поделиться со всеми вокруг. Иначе они не узнают, как много в вас майонеза и можно ли у вас купить кальян.

Вот что получается из этого флешмоба.

Магазины

Светлана

Ольга

Вова

Игорек

Елена

Всеволод

Ирина

Андрей

Андрэ

Валерия

Но почему «лавка» с двумя «к»?

Обновление. Читатели подсказали, что «лавкка» переводится с чувашского как «магазин». Вопрос снят. Всем спасибо!

А еще из отзывов можно узнать, что там у вас с обслуживанием. У Егора вот не очень.

Ну что, разобрались с магазинами? Довольны результатом? Давайте дальше. Следующий уровень — гастрономический!

Салаты

Светлана

Никита Сергеич

Валентин

Юлия

Ольга

Андрей

И снова Егор