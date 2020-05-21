Только-только разобрались с тем, какой вы диван? Идем дальше — пора узнать, что вы за магазин и какой из вас салат
Флешмобы с каждым днем становятся все страннее. Сперва их участники выясняли, какой они диван — «стильный и державный Борис» или «Дарья с нотками колхоза»? Теперь настал черед магазинов и салатов. Ведь чем еще заняться после двух месяцев безвылазного сидения дома!
Правила флешмоба такие же, как и в случае с диванами. Нужно вбить в поисковик свое имя и слово «магазин» или «салат» — смотря во что вам хочется погрузиться. Результатом, конечно же, нужно поделиться со всеми вокруг. Иначе они не узнают, как много в вас майонеза и можно ли у вас купить кальян.
Вот что получается из этого флешмоба.
Магазины
Светлана
Ольга
Вова
Игорек
Елена
Всеволод
Ирина
Андрей
Андрэ
Валерия
Но почему «лавка» с двумя «к»?
Обновление. Читатели подсказали, что «лавкка» переводится с чувашского как «магазин». Вопрос снят. Всем спасибо!
А еще из отзывов можно узнать, что там у вас с обслуживанием. У Егора вот не очень.
Ну что, разобрались с магазинами? Довольны результатом? Давайте дальше. Следующий уровень — гастрономический!