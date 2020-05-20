Студия NetherRealm воплощает мечты фанатов «Терминатора» и «Робокопа» — в новом дополнении Mortal Kombat 11 под заголовком Aftermath наконец-то можно будет выяснить, какой из двух киборгов сильнее! Разработчики выпустили два ролика, в которых робот-полицейский дерется с Арнольдом Шварценеггером в образе терминатора из шестой части франшизы.

В самом начале боя герои приветствуют друг друга. Например, так:

— Разве мы уже не проходили через это?

— У меня нет записей о предыдущих столкновениях.

— Мы встречались. Я в этом уверен.

На этих словах Робокоп и терминатор начинают неистово бить друг друга. В ход идут пистолеты, обрезы, автоматы, ракеты и огнеметы. В первом видео побеждает Робокоп — он просто-напросто взрывает своего противника. Терминатор разлетается на куски! При этом робот-полицейский, как и все крутые парни, даже не оборачивается на взрыв.

Mortal Kombat

Во втором ролике терминатор включает режим неуязвимости и расправляется с Робокопом. При добивании герой Шварценеггера отправляет врага в будущее, где того из лазерного оружия уничтожают другие терминаторы.

Mortal Kombat

Mortal Kombat 11: Aftermath выйдет 26 мая на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Бонус!

В 1990-х схватка Робокопа и терминатора выглядела вот так.

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