Этой весной у вокалистки группы «Наадя» Надежды Грицкевич «вышел главный релиз» — родилась дочь Зоя (наши поздравления!). Есть много поводов сделать паузу и затаиться, но группа исправно напоминает поклонникам о себе. Сегодня у «Наадя» выходит клип на песню «Пыльца», снятый Галиной Казими и записанный при участии Ивана Калашникова из Moremoney. «Медуза» представляет премьеру видео.

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Надежда Грицкевич

Я давно хотела поработать с Галей, мне очень нравятся техники, которые она использует в своих работах — мне показалось, что для теплого звука «Пыльцы» это очень подходящее настроение. И к моей радости Галя согласилась сделать видео!

Галина Казими

В работе над аналоговыми эффектами мы ориентировались на звучание песни. Пытались передать звуки через чередование отпечатанных изображений. Смешивали съемки разных временных отрезков, печатали на разных текстурах, рвали и резали отснятые кадры, клеили вставки поверх и жгли цветы.