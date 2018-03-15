Солистка российской инди-группы «Наадя» Надежда Грицкевич записала кавер на песню «Над розовым морем» Александра Вертинского на слова поэта Георгия Иванова. Запись песни на рентгеновском снимке была сделана специально для выставки «Музыка на костях», которая проходила в петербургском арт-центре «Новая Голландия» в конце 2017 года; а затем ее оцифровали. «Медуза» представляет премьеру песни — с комментарием исполнительницы.

Надежда Грицкевич

певица

Эта удивительная запись была сделана прямо на закрытии выставки . Меня пригласили исполнить песню Александра Вертинского «То, что я должен сказать». Оказалось, что в этом же концерте должна участвовать моя подруга пианистка Варя Чиркина. Мы подумали, что это прекрасная возможность сыграть что-то вместе, — на этой записи мы, кажется, вообще впервые играем вместе «Над розовым морем». Если прислушаться, можно заметить, как в паузах мы киваем друг другу, настраиваясь на смену гармонии.

Это исполнение песни Александра Вертинского «Над розовым морем» сначала было записано на рентгеновский снимок чьей-то голени, а затем оцифровано. Мне эта запись кажется интересной по многим причинам. Во-первых, поражает уровень изобретательности, соответствующий уровню отчаяния людей, желающих приобщиться к мировой культуре, но лишенных этой возможности. Во-вторых, удивительно и немного смешно думать о том, во что превращались записи, сделанные на лучших студиях, сведенные и отмастеренные по всем правилам, после такой обработки. В-третьих, это погружение в звук, в перспективу людей, живших в то время.

Ближайший концерт группы «Наадя» пройдет в Московском клубе «16 Тонн» 5 апреля.